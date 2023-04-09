Суд отменил розыск и арест для ушедшего на спецоперацию менеджера

Александр Дагуца, в отношении которого за незаконный вывод за границу $24 млн было вынесено решение о розыске и заочном аресте, уже во время разбирательства ушел на спецоперацию. Вышестоящий суд в итоге отменил решения против него

Александр Дагуца (Фото: из личного архива)

Московский городской суд отменил решение Лефортовского районного суда об объявлении в розыск и заочном аресте подозреваемого в незаконном выводе $24 млн за границу уроженца Молдавии Александра Дагуцы, сообщает «Коммерсантъ».

Дагуца проходил по делу, возбужденному по ч. 3 ст. 193.1 УК (перевод денежных средств нерезидентам с использованием подложных документов). Ему грозило до десяти лет лишения свободы.

По версии обвинения, Дагуца был участником преступной группы, лидеры которой взяли под контроль столичное ООО «Темпо», а менеджер Дагуца стал одним из реальных руководителей организации. Он и бухгалтер перевели на счет турецкой фирмы $24 млн в качестве оплаты за партию стройматериалов, но товар получили только на $263 тыс. Остальные деньги были выведены за рубеж.

Участником судебного разбирательства Дагуца стал осенью 2022 года. Защита настаивала, что он не был осведомлен о преступной схеме, а ее организаторы оказались вне уголовного дела.

Сначала в качестве меры пресечения для него избрали подписку о невыезде. В Лефортовский суд затем поступила просьба подозреваемого «приостановить процесс» в связи с его участием в спецоперации. Суд не счел записку доказательством того, что Дагуца действительно ушел служить, и вынес решение о его заочном аресте и объявлении в международный розыск. Процесс, тем не менее, приостановили до его поимки.

Защитник подозреваемого Олег Целипоткин подал жалобу в Мосгорсуд, сочтя арест и розыск незаконным. Выяснилось, что Дагуца решил отправиться на спецоперацию добровольцем. Это у него получилось не сразу: его отказались брать на службу по контракту и в военкомате, и в представительстве ЧВК «Вагнер», поскольку Дагуца не служил в армии.

«Помощь Дагуце неожиданно оказали в крупной коммерческой структуре, там ему порекомендовали обратиться в военкомат Новороссийска, что коммерсант и сделал через своего адвоката», — пишет «Ъ». Так менеджер стал «водителем-гранатометчиком второго разряда самоходно-артиллерийской батареи усиления противодиверсионной борьбы 108-го гвардейского десантно-штурмового кубанского казачьего ордена Красной Звезды полка».

Ко времени разбирательства в Мосгорсуде Дагуца принял участие в боевых действиях за несколько населенных пунктов и получил ведомственную медаль. В справке-характеристике начальника штаба полка говорилось, что командир собирается продлить контракт с Дагуцей. Он сам, как передал адвокат, сказал, что собирается участвовать в спецоперации «до победы».

Целипоткин в жалобе отметил, что действия Дагуцы нельзя считать побегом, а Мосгорсуд согласился с защитой и отменил решения об аресте и розыске подозреваемого.