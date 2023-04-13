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Северокорейская ракета пролетела 1 тыс. км и упала в Японское море

КНДР осуществила запуск баллистической ракеты средней или большой дальности
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Северная Корея запустила баллистическую ракету средней или большой дальности в сторону Японского моря, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на данные Объединенного комитета начальников штабов (JCS) Южной Кореи.

«Разведывательные органы Южной Кореи и Соединенных Штатов проводят всесторонний анализ ее подробных характеристик», — приводит агентство цитату из сообщения JCS.

Север, похоже, испытал новую ракетную систему, сообщил на условиях анонимности один из южнокорейских чиновников. Он отметил, что союзники рассматривают «различные» возможности, включая запуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР).

В США посчитали, что на испытаниях была запущена межконтинентальная баллистическая ракета.

«Соединенные Штаты решительно осуждают КНДР за ее испытание баллистической ракеты большой дальности», — заявили в Совете национальной безопасности США.

В феврале—марте КНДР провела целую серию ракетных пусков.

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24 марта Северная Корея объявила об испытаниях «ядерного беспилотного судна подводного нападения «Хэир», которое может вызвать цунами. «Миссия оружия — секретно подплыть под водой к оперативной акватории, произвести сверхмощное радиоактивное цунами подводным взрывом, чтобы разрушить и уничтожить группировки кораблей и ведущий оперативный порт противника», — сообщили в Пхеньяне.

Этот катер можно буксировать к любому берегу моря, порту или кораблю и перебросить в место проведения операции.

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Теги
КНДР ракетные испытания Японское море
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