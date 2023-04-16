Египет и Саудовская Аравия созвали экстренный совет ЛАГ из-за Судана
Египет и Саудовская Аравия созывают экстренное совещание Лиги арабских государств для обсуждения ситуации в Судане, сообщает египетский МИД в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).
Заседание пройдет на уровне постоянных делегатов ЛАГ. Внеочередное совещание может проводиться, если его запросят два государства — члена Лиги, уточнили в МИДе Египта.
«Пресс-секретарь МИД [Ахмед Абу Зейд] пояснил, что последующие и опасные события в Судане требуют проведения этой встречи для консультаций и координации между арабскими странами, чтобы найти способы разрядить нынешний кризис, а также работы по скорейшему восстановлению стабильности в братском государстве Судана насколько это возможно», — говорится в публикации.
Кроме того, источники «РИА Новости» и ТАСС рассказали, что ситуацию в Судане 16 апреля обсудят на заседании Совбеза ООН. По словам собеседника «РИА Новости», встречу запросила Великобритания.
15 апреля начались столкновения между суданской армией и Силами быстрого реагирования Судана (RSF). Накануне суданская армия предупредила о росте конфронтации с RSF и риске нестабильности внутри страны. На следующий день RSF обвинили армию в нападении на одну из баз с применением тяжелых орудий.
Армия в свою очередь обвинила RSF в атаке на армейские посты. Источник Al Jazeera в армии рассказал, что бойцы RSF попытались взять штурмом штаб главного командования.
После этого в нескольких суданских городах начались бои. Спецназ заявлял о контроле над некоторыми объектами, но армия этого не подтверждала. В частности, RSF говорила о контроле над аэропортом Хартума, где в ходе столкновений сгорел самолет ООН.
В ходе столкновений, по последним данным Союза врачей Судана, погибли 25 человек, ранены более 150. The New York Times со ссылкой на внутренний доклад ООН писала о 30 погибших, в том числе трех сотрудников Всемирной продовольственной программы в Дарфуре. Пострадали, по данным ООН, около 400 человек.
Силы быстрого реагирования организованы на базе ополченцев «Джанджавид» (в переводе с арабского — «джинн на коне»), участвовавших в восстании в регионе Дарфур на западе Судана в 2003 году. Правозащитники обвиняют бойцов этой организации с военных преступлениях, среди которых пытки, изнасилования и убийства мирных жителей.
В 2019 году RSF объединились с армией Судана для свержения президента Омара Хасана аль-Башира, его отстранили от власти и арестовали. В октябре 2021 года они совершили еще один переворот и открыли огонь по протестующим против него. Погибли не менее 120 человек, в СМИ произошедшее назвали Хартумской резней.
После этого отношения между Силами быстрого реагирования и армией ухудшились. Это помешало в том числе решению вопроса о включении спецназа в вооруженные силы страны.