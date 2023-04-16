В Ассамблее СНГ объяснили наличие флага Украины

Ассамблея СНГ: Украина не выходила из МПА, потому ее флаг остается у штаб-квартиры

Флаг Украины продолжает развеваться у штаб-квартиры Межпарламентской ассамблеи стран СНГ, поскольку Киев не выходил из организации, заявили в МПА.

Штаб-квартира ассамблеи — Таврический дворец в центре Санкт-Петербурга.

Несмотря на то, что Украина в 2014 году отказалась участвовать в заседаниях ассамблеи, она не подавала заявку на выход из нее, потому ее флаг как государственная символика страны — члена организации продолжает применяться, отметили в МПА.

«Согласно международной практике на территории штаб-квартиры MПA СНГ размещены государственные флаги всех участников. <...> Тот факт, что штаб-квартира МПА СНГ расположена на территории Российской Федерации, не влияет на международные обязательства Ассамблеи и не отменяет их», — подчеркивается в заявлении организации на сайте.

14 апреля в Таврическом дворце открылось очередное пленарное заседание ассамблеи СНГ. «Фонтанка» обратила внимание на то, что возле дворца до сих пор развевается украинский флаг. На следующий день его сорвали с флагштока. Телеграм-канал «Другой России Э.В.Лимонова» «Прямое действие» сообщил, что это сделали петербургские лимоновцы.

После этого сотрудники Федеральной службы охраны задержали одного из нацболов Илью Степанова, который, как отмечает канал, не участвовал в акции. Позднее другой лимоновец Архэ Травкин написал, что Степанова задержали вместо него.

В Кремле говорили, что флаг Украины — это флаг «режима, который поддерживает националистов и с которым сейчас мы воюем». «От этого абстрагироваться нельзя ни при каких условиях», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о допустимости использования украинского флага в России.