Прокуратура Швеции освободила подозреваемую в шпионаже россиянку

Прокуратура Швеции освободила задержанного в четверг, 13 апреля, человека, подозреваемого в промышленном шпионаже, сообщил прокурор Джеймс фон Рейс, передает Dagens Nyheter. TV4 уточняет, что речь идет о задержанной россиянке.

«Подозрения в отношении лица, арестованного в четверг, ослабли, и не было достаточных оснований для задержания. Поэтому я сегодня принял решение о том, что человек должен быть освобожден», — сказал прокурор.

Однако подозрения в корпоративном шпионаже и хакерских преступлениях с освобожденной женщины не сняли, она остается «разумным подозреваемым», то есть с более низкой степенью подозрения.

О том, что в Швеции по подозрению в промышленном шпионаже задержали россиянку, накануне сообщил TV4. Задержание прошло в четверг, 13 апреля, в Гетеборге. Речь шла о сотруднике нефтеперерабатывающего предприятия. Компания Preemraff, которой принадлежит завод, подтвердила задержание и отметила, что задержали работника одного из субподрядчиков.

Подробности дела не сообщались, поскольку расследование находится на ранней стадии, уточняли власти.