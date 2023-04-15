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Захарова словами об иудах оценила решение Польши по украинскому зерну

Захарова оценила приостановку Польшей импорта украинского зерна словами «иуды подавились»
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: ТАСС)

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала в Telegram решение Польши запретить импорт украинского зерна следующими словами: «Коротко о «зерновой сделке». Так сказать, иуды к Пасхе подавились зерном».

15 апреля председатель правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что правительство решило запретить импорт зерна и другого продовольствия с Украины, чтобы защитить сельскохозяйственный сектор своей страны, передавал Reuters. Помимо зерна будет запрещен и импорт меда, следует из слов политика.

«Мы остаемся другом и союзником Украины. Мы поддерживаем и продолжим поддерживать ее <...> Но власти любой страны обязаны защищать интересы своего населения», — прокомментировал он.

Как пишет агентство, проблемы с логистикой привели к тому, что большие партии украинского зерна — которое стоит дешевле, чем европейское, — застряли в странах центральной Европы.

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