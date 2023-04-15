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В аэропорту столицы Судана сгорел самолет ООН

В аэропорту Хартума на фоне боев спецназа и армии сгорел самолет ООН

Самолет ООН сгорел в аэропорту столицы Судана, Хартума, где идут столкновения армии и Сил быстрого реагирования (RSF), передает телеканал Al Arabiya.

Борт, по данным канала, обстреляли из тяжелой артиллерии.

Также ущерб в результате обстрела получил Airbus A330 авиакомпании Saudia, передает Al Arabya со ссылкой на заявление авиаперевозчика. Самолет попал под обстрел во время подготовки к запланированному вылету в Эр-Рияд, когда на его борту находились пассажиры и члены экипажа.

Персонал авиакомпании перевезли в посольство Саудовской Аравии в Хартуме.

Аварийный радиомаяк сработал на одном из двух самолетов украинской авиакомпании SkyUp в аэропорту Хартума, передает УНИАН со ссылкой на ее заявление. В пресс-службе авиаперевозчика уточнили, что выяснить, получил ли самолет ущерб, и если да, то какой, пока невозможно.

15 апреля в Хартуме, Мерове и Эль-Обейде, а также в других городах Судана начались столкновения между Вооруженными силами и бойцами RSF.  Последние обвинили армию в «жестоком нападении». В организации заявили, что бойцы вооруженных сил окружили одну из ее баз и открыли огонь из тяжелых орудий. Суданская армия в ответ обвинила Силы быстрого реагирования в атаке на армейские посты.

Впоследствии RSF объявила о контроле над несколькими аэропортами, авиабазами, административными зданиями и другими объектами в разных штатах республики. Al Hadath сообщал, что спецназ захватил здание национальной телерадиокомпании. Армия эти данные опровергала. Комитет суданских врачей сообщал о десятках раненых и троих погибших в результате боев.

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