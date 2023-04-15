В Дрездене из-за найденной бомбы времен Второй мировой войны эвакуировали 15 тыс. человек

В Дрездене эвакуировали 15 тыс. человек из-за бомбы времен Второй мировой

Фото: Tendar / Twitter

В городе Дрездене на востоке Германии нашли неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны во время строительных работ. Из-за этого власти решили эвакуировать порядка 15 тыс. жителей, пишут Bild и MDR.

Бомбу обнаружили днем 14 апреля на углу улиц Цвикауэр-штрассе и Глаухауер-штрассе в южном пригороде Дрездена. Из-за этого жителей зоны в радиусе 1 км от места обнаружения бомбы попросили покинуть дома до 9:00 15 апреля (10:00 мск), пишет MDR. Эвакуация затронула районы Плауэн, Котта и Альтштадт, где проживают примерно 15 тыс. человек.

Речь идет о снаряде американского производства весом 250 кг, отмечает радиостанция. Саперы сделали вывод, что бомба до сих пор представляет опасность, поэтому было принято решение обезвредить ее на месте.

В домах по-прежнему остаются люди, полицейские обходят квартиры, убеждая жителей покинуть район, сообщил представитель полиции Марко Ласке. По этой причине обезвреживание снаряда пришлось отложить.

Власти ограничили движение городских автобусов в эвакуированных районах, пишет MDR, также по близлежащим железнодорожным путям не ходят поезда.