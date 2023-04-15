Развожаев объяснил остановку морских перевозок пассажиров в Севастополе

Развожаев: морские перевозки пассажиров в Севастополе остановили для профилактики диверсий

Севастополь (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Морские пассажирские перевозки в Севастополе остановили из-за работ по противоподводно-диверсионному обеспечению (ППДО), сообщил в телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.

«Сегодня рейд был перекрыт ввиду традиционных профилактических работ по ППДО. Сейчас рейд вновь открыт, запускается движение катеров», — написал он.

О том, что морской пассажирский транспорт в Севастополе временно прекратил работу, утром 15 апреля сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. Движения не было по маршрутам «Артиллерийская бухта — Северная», «Артиллерийская бухта — Радиогорка» и «Графская пристань — Северная».

На конечных остановках — пл. Захарова и пл. Нахимова — взамен организовали работу компенсационного маршрута.