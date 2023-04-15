Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 апреля
EUR ЦБ: 90,16 (+0,16) Инвестиции, 14 апр, 16:56 Курс доллара на 15 апреля
USD ЦБ: 81,5 (-0,17) Инвестиции, 14 апр, 16:56
Агент Миранчука рассказал об интересе к игроку из многих клубов Европы Спорт, 14:54
Развожаев объяснил остановку морских перевозок пассажиров в Севастополе Общество, 14:42
Экс-министр финансов США заявил о риске рецессии Экономика, 14:40
Почему купить квартиру в готовом квартале хорошая идея 14:37
Минобороны заявило о взятии ЧВК «Вагнер» двух кварталов в Артемовске Политика, 14:33
Посольство рекомендовало находящимся в Судане россиянам не покидать дома Политика, 13:57
Паралимпийский комитет обратился в ООН по поводу дискриминации россиян Спорт, 13:54
Как оставаться эффективным лидером
20 апреля 18:00 МСК
Присоединиться
Арестованный в России журналист WSJ написал на русском семье о надежде Политика, 13:43
В Ингушетии ликвидировали четверых подозреваемых в нападении на силовиков Общество, 13:38
Церемония схождения Благодатного огня в Иерусалиме. Прямая трансляция Общество, 13:30
Сергей Федоров пообещал нескучный хоккей в финале плей-офф КХЛ Спорт, 13:08
Топ событий на СПБ Бирже: спрос на роскошь в КНР и сюрпризы банков США РБК Инвестиции, 13:05
Как эффективно распорядиться годовым бонусом и заодно вознаградить себя РБК и Цифра брокер, 12:54
«Газпром» сократил транзит газа через Украину Бизнес, 12:43
Общество ,  
0 

Развожаев объяснил остановку морских перевозок пассажиров в Севастополе

Развожаев: морские перевозки пассажиров в Севастополе остановили для профилактики диверсий
Севастополь
Севастополь (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Морские пассажирские перевозки в Севастополе остановили из-за работ по противоподводно-диверсионному обеспечению (ППДО), сообщил в телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.

«Сегодня рейд был перекрыт ввиду традиционных профилактических работ по ППДО. Сейчас рейд вновь открыт, запускается движение катеров», — написал он.

О том, что морской пассажирский транспорт в Севастополе временно прекратил работу, утром 15 апреля сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. Движения не было по маршрутам «Артиллерийская бухта — Северная», «Артиллерийская бухта — Радиогорка» и «Графская пристань — Северная».

На конечных остановках — пл. Захарова и пл. Нахимова — взамен организовали работу компенсационного маршрута.

Весенние скидки в Лэтуаль
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
Реклама, ООО "АЛЬКОР и КО", ОГРН 1027739498324. Г.МОСКВА, 119261, ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 72/2
Теги
Севастополь остановка движения морские пассажирские перевозки
Материалы по теме
В Севастополе остановили движение морского пассажирского транспорта
Общество
Глава Севастополя объяснил громкие звуки профилактикой диверсий
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter