Семь человек пострадали при въезде машины в толпу в Бордо на юго-западе Франции

Семь человек пострадали при въезде машины в толпу во Франции

В городе Бордо на юго-западе Франции машина въехала в толпу на тротуаре. По предварительным данным, пострадали семь человек, передает France Bleu.

Инцидент произошел на улице профессора Дарже в Бордо 14 апреля, около 23:00 по местному времени (0:00 мск 15 апреля), отмечает радиостанция. По ее данным, два человека — мужчина и женщина — получили серьезные травмы, их госпитализировали. Телеканал BFM сообщает, что сильно пострадали три человека.

По данным France Bleu, водитель машины мог потерять управление, когда ехал на большой скорости.

Водителя автомобиля и троих его пассажиров арестовали, сообщила радиостанция. К утру 15 апреля все четверо остаются под стражей, пишет France Bleu.

В начале марта в городе Суньчжан в Южной Корее небольшой грузовик протаранил толпу. В результате погибли три человека, еще 18 получили ранения. Грузовик перевозил удобрения и врезался в толпу на парковке здания сельскохозяйственного кооператива, где проходили выборы его главы, писала The Korea Times.