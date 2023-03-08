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В Южной Корее грузовик протаранил толпу
В Южной Корее грузовик въехал в толпу, три человека погибли
В городе Суньчжан в Южной Корее небольшой грузовик протаранил толпу. Об этом сообщает издание The Korea Times.
Три человека погибли, 12 получили ранения средней степени тяжести, еще пятеро — тяжелые ранение. Пострадавшие госпитализированы.
По словам спасателей, число погибших может возрасти, потому что большинство пострадавших — лица пожилого возраста.
Грузовик весом 1 т, перевозивший удобрения, врезался в группу лиц на парковке здания сельскохозяйственного кооператива в 10:30 (4:30 мск). Как отмечает издание, в тот момент проходили выборы главы кооператива.