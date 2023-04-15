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Подозреваемым во взрыве рядом с премьером Японии оказался молодой мужчина

Подозреваемым в организации взрыва у места выступления Кисиды оказался молодой мужчина
Подозреваемый во взрыве в городе Вакаяма, Япония
Подозреваемый во взрыве в городе Вакаяма, Япония (Фото: Kyodo / Reuters)

Подозреваемым во взрыве у места, где выступал японский премьер Фумио Кисида в городе Вакаяма, оказался 24-летний Рюдзи Кимура, передает телеканал NHK.

Мужчина живет в городе Каваниси префектуры Хёго, расположенной в центре острова Хонсю. Его задержали. Личность мужчины установили по имевшимся у него при себе водительским правам. Подозреваемого обвинили в воспрепятствовании деятельности официальных лиц.

Утром 15 апреля, около 11:30 по местному времени (5:30 мск) в рыболовном порту Сайгасаки в Вакаяме произошел взрыв. В этот момент там находился действующий японский премьер Фумио Кисида. Политик посетил город во время турне в связи с дополнительными выборами в палату представителей (нижняя палата парламента Японии). В момент взрыва Кисида беседовал с кандидатом от Либерально-демократической партии, передавало Kyodo.

После случившегося Кисида отменил выступление в рыболовном порту, его увезли на машине в здание главного управления полиции префектуры.

Позднее Кисида покинул здание управления и вернулся к публичным выступлениям. Как сообщили Kyodo источники в правительстве и член Либерально-демократической партии, все запланированные выступления Кисиды, в том числе в Вакаяме, состоятся.

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Теги
взрыв Фумио Кисида Япония подозреваемый
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