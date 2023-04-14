На аукционе в Москве продали эскиз Марка Шагала к картине «Воскрешение» за $2,1 млн

Эскиз Марка Шагала продали на аукционе в Москве за $2,1 млн

Эскиз к картине «Воскрешение» (Фото: artinvestment.ru)

На аукционе «Первые имена» в Москве продали редкую работу Марка Шагала — эскиз к одной из частей триптиха «Сопротивление. Воскрешение. Освобождение» (1937–1952). Эскиз «Воскрешение» купил частный коллекционер за 150 млн руб. с комиссией 18% (полная сумма составила 177 млн руб. — около $2,16 млн), сообщил РБК директор проекта ARTinvestment.ru Егор Молчанов.

Эскиз был написан в 1948 году маслом. Само полотно, как и картины «Сопротивление» и «Освобождение», находится в Центре Жоржа Помпиду в Париже.

«Автор создает аллегорический образ трагедии еврейского народа — распятого историей, но живущего надеждой на воскрешение. Трактовка персонажей отсылает к наивному искусству, а повышенная эмоциональность образов достигается здесь и сюжетно, и за счет насыщенной цветовой гаммы», — рассказали организаторы аукциона.

Помимо эскиза Шагала, были проданы:

«Натурщица» Ильи Репина — за 37,5 млн руб.;

одна из работ Алексея Саврасова — за 8,5 млн руб. На аукцион выставлялись две картины художника — «Закат» и «Река Яуза у Лосиного острова». Молчанов не уточнил, какую именно продали;

«Рыбаки» Абрама Архипова — за 10 млн руб.

«Парусник в море» Ивана Айвазовского — за 9,5 млн руб.

Также с молотка ушли работы Ивана Похитонова, Василия Поленова, Рихарда-Карла Зоммера, Валерия Кошлякова, Олега Целкова и Владимира Немухина.

Всего на аукционе было представлено 32 лота: 27 картин, четыре работы в смешанной технике и один лот печатной графики — набор офортов Ивана Шишкина. Комиссия на все работы для покупателей составила 18%. Торги проходили с 10 по 14 апреля.