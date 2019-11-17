Картину Марка Шагала продали на аукционе в Москве за 10 млн руб.

Картину Марка Шагала «Колокольня собора в Шамбон-сюр-Лак» продали на аукционе в Москве за 10 млн руб. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на главу аукционного дома «Литфонд» Сергея Бурмистрова.

Картина была выставлена на продажу со стартовой ценой 1 руб. Она имеет сертификат подлинности Марка Шагала.

Как сообщается на сайте «Литфонда», первым владельцем картины был американский сценарист и режиссер Жан Негулеско. После его работа Шагала с аукциона была продана лондонской художественной галерее Leicester Galleries. Спустя три года картину снова выставили на торги Sotheby’s в Лондоне.

Картина была написана гуашью в 1926 году. Ее автор Марк Шагал — русский и французский художник еврейского происхождения.Он занимался живописью. графикой, сценографией, а также писал стихи на идише. Шагал родился в 1887 году на окраине города Витебска. Во Францию он переехал в 1923 году.