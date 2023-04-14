Суд в Испании отпустит из-под стражи отправителя взрывчатки посольствам

Фото: Gonzalo Arroyo Moreno / Getty Images

Национальный суд Испании решил освободить из-под стражи «с мерами предосторожности» мужчину, которого подозревают в отправке шести конвертов со взрывчаткой правительственным и дипломатическим учреждениям страны. Об этом сообщается на сайте судебной власти Испании.

Подозреваемый должен будет каждую неделю отмечаться в ближайшем к дому суде. У него заберут паспорт, он не сможет покинуть страну. Судья Хосе Луис Калама пришел к выводу, что на таких условиях мужчину можно отпустить: прежде он не привлекался по уголовным делам, а риск уничтожения вещдоков в данном случае отсутствует. Судья принял во внимание и возраст арестованного — 74 года.

В конце ноября и начале декабря заминированные письма и посылки были отправлены премьер-министру Испании Педро Санчесу, Минобороны, а также в дипмиссии США и Украины. При взрыве во дворе украинского посольства пострадал сотрудник.

По подозрению в отправке взрывчатки в январе задержали пенсионера из северного испанского города Миранда-де-Эбро. Раньше он был чиновником в городе Витория.