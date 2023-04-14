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Кремль анонсировал оперативное совещание Совбеза с Путиным

Кремль анонсировал оперативное совещание Совбеза с Путиным
Владимир Путин во время заседания Совета Безопасности в режиме видеоконференции
Владимир Путин во время заседания Совета Безопасности в режиме видеоконференции (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент Владимир Путин проведет в пятницу, 14 апреля, оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России.

Об этом, как передает корреспондент РБК, на брифинге сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Предыдущее совещание с постоянными членами Совбеза состоялось 31 марта. Оно было посвящено обсуждению концепции внешней политики России.

Большое заседание Совбеза под председательством Владимира Путина прошло 5 апреля. Его темой было обеспечение законности и правопорядка в ДНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

На еще одном совещании с постоянными членами Совбеза, 24 марта, речь шла о развитии электронной и радиоэлектронной промышленности на период до 2030 года. Совещание же 17 марта было посвящено ситуации в Каспийском регионе, а 10 марта — развитию отношений с ближайшими соседями и союзниками по ЕврАзЭС.

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Совет безопасности Владимир Путин Дмитрий Песков

Владимир Путин

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