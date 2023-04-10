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Финансы ,  
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Тинькофф спрогнозировал рост трат на куличи и яйца к Пасхе

Тинькофф: траты россиян на куличи к Пасхе вырастут на 11%
Стоимость кулича с 2020 года вырастет на 46% до 193 руб., спрогнозировал искусственный интеллект. В этом году россияне в среднем потратят на куличи 318 руб.
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Траты россиян на куличи к Пасхе в среднем вырастут на 11% по сравнению с прошлым годом и на 46% — по сравнению с 2020 годом. Об этом говорится в результатах исследования аналитического проекта Tinkoff Data, поступивших в РБК. Исследование выполнено с использованием сервиса для прогнозирования на основе искусственного интеллекта.

Данные были получены в ходе анализа обезличенных транзакций 30 млн клиентов экосистемы Тинькофф за неделю до и после праздника Пасхи с 2020 по 2022 год

Согласно этому прогнозу, стоимость кулича вырастет на 46% по сравнению с 2020 годом и составит 193 руб. При этом в среднем россияне потратят на куличи 318 руб..

Большинство россиян (59%) покупает к празднику один кулич, почти четверть (22%) — два кулича, а более двух — покупают 19% (эти данные основаны на транзакциях клиентов банка Тинькофф). Зачастую россияне совершают покупки за день до праздника. Еще 22% жителей покупают куличи за два дня, а 13% — непосредственно в Пасху.

По данным Tinkoff Data, спрос на яйца перед Пасхой вырастает на 18% по сравнению с предыдущими неделями.

Ранее эксперт Роскачества Наталья Завьялова рассказала в беседе с РБК Life, что перед Пасхой лучше выбирать кулич, изготовленный крупным хлебозаводом. Она призвала потребителей обращать внимание на наличие на этикетке единого знака обращения на рынке («ЕАС»), так как в случае его отсутствия производитель не гарантирует безопасность продукции.

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Завьялова также не рекомендовала брать подгоревшие куличи, так как в такой выпечке может быть повышенный уровень канцерогенов и токсинов, а трещины могут говорить о нарушениях технологического процесса.

Куличи с относительно натуральным составом могут храниться до 15 суток (иногда до 40 суток), подчеркнула Завьялова.

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Теги
Виктория Громова Виктория Громова
россияне Пасха траты
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
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Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
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