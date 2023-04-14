Бывший вице-губернатор Усольцев проиграл апелляцию о конфискации ₽340 млн

Василий Усольцев (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Бывший депутат Госдумы и вице-губернатор Приморья Василий Усольцев проиграл апелляцию и не смог обжаловать решение суда о взыскании в доход государства более 340 млн руб. его незаконных доходов.

Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе Приморского краевого суда.

В 2003 году Усольцев был избран депутатом Госдумы по Арсеньевскому одномандатному избирательному округу, а в 2007-м переизбрался на второй срок. Через шесть лет он стал помощником губернатора Приморья Владимира Миклушевского. Затем, в январе 2014 года, был назначен вице-губернатором, а через пять месяцев повышен до статуса первого вице-губернатора.

Усольцев был арестован в декабре 2017 года, спустя месяц после того, как ушел в отставку с поста вице-губернатора. В апреле 2021-го экс-депутата осудили на два года условно по делу об отмывании денег. По версии следствия, с 28 января 2014 по 7 ноября 2017 года тот незаконно участвовал в предпринимательской деятельности двух коммерческих организаций и, чтобы скрыть доходы, перевел более 143,5 млн руб. в качестве процентного займа на счет организации.

«Через подставных лиц Усольцев учредил ряд юридических лиц, через которые с 2001 по 2011 год приобрел около 420 млн акций ОАО «Горно-металлургический комплекс «Дальполиметалл», в результате чего стал участвовать в деятельности по управлению АО, получая прибыль для себя и подконтрольных ему лиц», — рассказывал источник.



В прошлом ноябре Фрунзенский районный суд Владивостока обратил в доход государства более 340 млн руб. незаконных доходов Усольцева.