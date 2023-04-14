Бывший вице-губернатор Усольцев проиграл апелляцию о конфискации ₽340 млн

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
.
Лента новостей
Курс евро на 14 апреля
EUR ЦБ: 90 (+0,24) Инвестиции, 13 апр, 16:43 Курс доллара на 14 апреля
USD ЦБ: 81,68 (-0,42) Инвестиции, 13 апр, 16:43
Какие квартиры покупают для большой семьи РБК и ПИК, 10:06
Глава «ГЛОНАСС» заявил о пользе установки кнопки SOS для рыбаков Бизнес, 10:01
Власти Москвы продлили работу транспорта в пасхальную ночь Общество, 09:52
Умер кинокритик Юрий Богомолов Общество, 09:49
В чем ошибался Генри Форд: 6 токсичных советов от мировых бизнес-гуру Pro, 09:45
Как школьные олимпиады работают социальными лифтами в образовании Специальный проект, 09:43
Twitter увеличил лимит символов до 10 тыс. для платных подписчиков Технологии и медиа, 09:26
Скидки на РБК Pro
В период Марафона эффективной коммуникации. Успейте купить!
Купить со скидкой
Ракова рассказала о первом месяце работы флагманского центра «Склифа» Город, 09:20
Как накопить на отпуск, подушку безопасности и безбедное будущее РБК и банк Ренессанс, 09:20
Минспорта Украины запретило своим атлетам соревноваться с россиянами Спорт, 09:19
Недвижимость, облигации и акции: что покупать в 2023 году Pro, 09:15
В МИДе рассказали о новом соглашении по визам с Китаем Политика, 09:12
«Коммерсантъ» узнал о продаже «Реновой» крупнейшего турбинного завода Бизнес, 09:11
Эксперты спрогнозировали падение производства новых грузовых вагонов Бизнес, 09:00
Политика ,  
0 

Бывший вице-губернатор Усольцев проиграл апелляцию о конфискации ₽340 млн

Бывший вице-губернатор и депутат Усольцев проиграл апелляцию о конфискации ₽340 млн
Василий Усольцев
Василий Усольцев (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Бывший депутат Госдумы и вице-губернатор Приморья Василий Усольцев проиграл апелляцию и не смог обжаловать решение суда о взыскании в доход государства более 340 млн руб. его незаконных доходов.

Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе Приморского краевого суда.

В 2003 году Усольцев был избран депутатом Госдумы по Арсеньевскому одномандатному избирательному округу, а в 2007-м переизбрался на второй срок. Через шесть лет он стал помощником губернатора Приморья Владимира Миклушевского. Затем, в январе 2014 года, был назначен вице-губернатором, а через пять месяцев повышен до статуса первого вице-губернатора.

Усольцев был арестован в декабре 2017 года, спустя месяц после того, как ушел в отставку с поста вице-губернатора. В апреле 2021-го экс-депутата осудили на два года условно по делу об отмывании денег. По версии следствия, с 28 января 2014 по 7 ноября 2017 года тот незаконно участвовал в предпринимательской деятельности двух коммерческих организаций и, чтобы скрыть доходы, перевел более 143,5 млн руб. в качестве процентного займа на счет организации.

«Через подставных лиц Усольцев учредил ряд юридических лиц, через которые с 2001 по 2011 год приобрел около 420 млн акций ОАО «Горно-металлургический комплекс «Дальполиметалл», в результате чего стал участвовать в деятельности по управлению АО, получая прибыль для себя и подконтрольных ему лиц», — рассказывал источник.

В прошлом ноябре Фрунзенский районный суд Владивостока обратил в доход государства более 340 млн руб. незаконных доходов Усольцева.

Весенние скидки в Лэтуаль
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
Реклама, ООО "АЛЬКОР и КО", ОГРН 1027739498324. Г.МОСКВА, 119261, ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 72/2
Теги
конфискация апелляционная инстанция Василий Усольцев
Материалы по теме
Суд конфисковал у осужденного экс-депутата Госдумы Усольцева ₽340 млн
Политика
Верховный суд США отклонил апелляцию Дерипаски на санкции
Бизнес
Суд отклонил апелляцию Рашкина по делу об охоте на лося
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter