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Суд конфисковал у осужденного экс-депутата Госдумы Усольцева ₽340 млн

В 2017 году Усольцев был осужден по делу об отмывании денег, тогда он получил условный срок. Суд Владивостока конфисковал у него 340 млн руб.
Василий Усольцев
Василий Усольцев (Фото: Сергей Абарок / Правительство Приморского края)

Фрунзенский районный суд Владивостока обратил в доход государства более 340 млн руб. незаконного дохода с бывшего депутата Государственной думы и первого вице-губернатора Приморья Василия Усольцева, сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Иск удовлетворен на полную сумму — 340 млн руб.», — заявили в суде.

Как уточнил «РИА Новости» источник в правоохранительных органах, Усольцев в нарушение запрета, установленного законом о статусе депутата, занимался коммерческой деятельностью в Приморье.

«Через подставных лиц Усольцев учредил ряд юридических лиц, через которые с 2001 по 2011 год приобрел около 420 миллионов акций ОАО «Горно-металлургический комплекс «Дальполиметалл», в результате чего стал участвовать в деятельности по управлению АО, получая прибыль для себя и подконтрольных ему лиц», — сказал собеседник агентства.

Василий Усольцев в 2003 году был избран депутатом Госдумы по Арсеньевскому одномандатному избирательному округу, а в 2007 году переизбрался на второй срок. Через шесть лет Усольцев стал помощником губернатора Приморья Владимира Миклушевского. В январе 2014 года он был назначен вице-губернатором, а через пять месяцев повышен до статуса первого вице-губернатора.

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Суд Владивостока арестовал Усольцева в декабре 2017 года, спустя месяц после того, как он ушел в отставку с поста вице-губернатора. В апреле 2021 года экс-депутата осудили на два года условно по делу об отмывании денег. По версии следствия, с 28 января 2014 года по 7 ноября 2017 года он незаконно участвовал в предпринимательской деятельности двух коммерческих организаций и, чтобы скрыть доходы, перевел более 143,5 млн руб. в качестве процентного займа на счет организации.

Кроме этого, Усольцев ранее был осужден по статье о незаконной предпринимательской деятельности, связанной с добычей золота. Помимо штрафа на сумму 6,3 млн руб. на него был наложен запрет на занятие определенных должностей сроком на 2 года 10 месяцев. Так как экс-депутат признал свою вину и заключил сделку с прокуратурой, то смог получить условный срок.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Василий Усольцев Приморье депутат Госдума Владивосток
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