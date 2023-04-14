Улицу в Хабаровске назовут в честь Жоги

Новой улице в Хабаровске присвоят имя Героя России гвардии полковника Владимира Жоги, сообщила мэрия в своем телеграм-канале. Улица будет находиться в новом микрорайоне, она свяжет Воронежское шоссе и улицу Совхозную.

В начале марта в честь Жоги решили назвать улицу в районе виадука в Вологде, об этом администрация города объявила в годовщину гибели полковника. Улицы Жоги есть в Волховахе в ДНР, Невиномысске в Ставропольском крае и Волжском в Волгоградской области, они также должны были появиться в Ростове-на-Дону, Владивостоке, Майкопе, Омске и Кызыле.

Жога родился в Донецке в 1993 году, погиб 5 марта 2022 года в Волновахе во время российской военной операции на Украине. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, он обеспечивал выход мирных жителей. Президент Владимир Путин присвоил Жоге звание Героя России посмертно в марте 2022 года.