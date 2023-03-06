В Вологде две улицы назовут в честь Жоги и Бубы
В Вологде улицы будут названы в честь погибших в ходе военной операции командира батальона «Спарта» Владимира Жоги и сержанта-добровольца из Вологодской области Игоря Смирнова (позывной «Буба»). Об этом сообщил мэр Вологды Сергей Воропанов в телеграм-канале.
По его словам, в честь Жоги назовут улицу в районе виадука, а в честь Смирнова — новую улицу в районе улицы Молодежной.
Как отметил Воропанов, Смирнов погиб под Изюмом осенью 2022 года, когда после ранения «продолжал командовать боем, в критический момент приказал отходить, оставшись на передовой». В феврале ему присвоили звание Героя России посмертно, сообщал губернатор Олег Кувшинников.
Жога погиб 5 марта 2022 года в Волновахе во время российской военной операции на Украине. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, он обеспечивал выход мирных жителей. Президент Владимир Путин присвоил Жоге звание Героя России посмертно в марте 2022 года.