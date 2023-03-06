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В Вологде две улицы назовут в честь Жоги и Бубы

В Вологде улицы назовут в честь Жоги и погибшего в ходе спецоперации сержанта Смирнова
Вид на Вологду
Вид на Вологду (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

В Вологде улицы будут названы в честь погибших в ходе военной операции командира батальона «Спарта» Владимира Жоги и сержанта-добровольца из Вологодской области Игоря Смирнова (позывной «Буба»). Об этом сообщил мэр Вологды Сергей Воропанов в телеграм-канале.

По его словам, в честь Жоги назовут улицу в районе виадука, а в честь Смирнова — новую улицу в районе улицы Молодежной.

Владимир Жога Схема будущей улицы Владимира Жоги Игорь Смирнов (Буба) Схема будущей улицы Игоря Смирнова

Как отметил Воропанов, Смирнов погиб под Изюмом осенью 2022 года, когда после ранения «продолжал командовать боем, в критический момент приказал отходить, оставшись на передовой». В феврале ему присвоили звание Героя России посмертно, сообщал губернатор Олег Кувшинников. 

Жога погиб 5 марта 2022 года в Волновахе во время российской военной операции на Украине. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, он обеспечивал выход мирных жителей. Президент Владимир Путин присвоил Жоге звание Героя России посмертно в марте 2022 года.

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Военная операция на Украине Вологда
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