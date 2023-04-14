В ВОЗ сообщили о росте заболеваемости COVID в Юго-Восточной Азии на 481%

Число случаев заболевания COVID за месяц увеличилось на почти 481% в Юго-Восточной Азии и на 144% в Восточном Средиземноморье, сообщили во Всемирной организации здравоохранения.

В то же время число новых зарегистрированных случаев за прошедшие 28 дней (с 13 марта по 9 апреля 2023 года) снизилось в четырех из шести регионов планеты: в Африканском регионе — на 45%, в Западной части Тихого океана — на 39%, Северной и Южной Америке — на 33%, Европейском регионе — на 22%.

На уровне стран больше всего случаев заражения за тот же период зафиксировали в США (почти 456 тыс.), России (около 292 тыс.), и Южной Корее (275 тыс.).

В ВОЗ подчеркнули, что глобальная тенденция заболеваемости, в том числе со смертельным исходом, идет к снижению. По данным организации, во всем мире за последние 28 дней было зарегистрировано 3 млн новых случаев и более 23 тыс. смертей. Это на 28% и 30% меньше по сравнению с предыдущими 28 днями.

При этом в Юго-Восточной и Восточной Азии число смертей увеличилось на 109% и 138%. Наибольшее количество летальных исходов зарегистрировали в Индии (рост на 937% — до 66 тыс.).

В России за сутки, по состоянию на 13 апреля, зарегистрировали 7892 новых случая заражения COVID, сообщили в оперативном штабе по борьбе с вирусом. В больницы попали 1116 человек, что на 11,4% меньше по сравнению с 12 апреля. Скончались 37 заболевших, выдоровели 9818 человек.