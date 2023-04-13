Власти назвали причину отключения света в домах близ Останкино

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Несколько зданий в Останкинском районе Москвы остались без света из-за аварии на районной электроподстанции. Об этом РБК сообщили в пресс-службе префектуры Северо-Восточного административного округа города.

Среди зданий, в которых пропало электроснабжение, было четыре жилых дома, отметили в префектуре. Света не было около получаса. Аварию уже устранили специалисты «Россетей», сейчас электричество в здания поступает в штатном режиме, уточнили в пресс-службе.

В начале апреля свет пропал в нескольких домах в жилом комплексе «Мир Митино» на северо-западе Москвы. Электричества не было около двух часов в вечернее время. Позднее диспетчер сказала, что свет пропадал из-за повреждения линии электропередач