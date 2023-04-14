Ефимов рассказал о выдаче 13 га земли инвесторам под МаИП с начала года

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 апреля
EUR ЦБ: 90 (+0,24) Инвестиции, 13 апр, 16:43 Курс доллара на 14 апреля
USD ЦБ: 81,68 (-0,42) Инвестиции, 13 апр, 16:43
Глава Минобороны Китая приедет в Россию по приглашению Шойгу Политика, 11:39
Как получить полную информацию о своем бизнесе от смарт-терминала РБК и СберБизнес, 11:39
Медведев назвал Орбана молодцом за его слова о несуществующей Украине Политика, 11:37
Эксперты сообщили о начале ФНС проверки криптовалютных доходов россиян Крипто, 11:35
Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики Общество, 11:31
Семак отказался называть «чемпионским» матч с «Ростовом» Спорт, 11:28
ВТБ запустил льготную ипотеку на строительство домов с подрядчиком Недвижимость, 11:26
Дмитриий Губерниев о личной эффективности
20 апреля 18:00 МСК
Присоединиться
На край света или инвестиции: на что потратить годовой бонус РБК и Цифра брокер, 11:16
Гендиректор «Авито» Правдивый уйдет из компании Бизнес, 11:15
Politico узнала о задержке с «подарком» для Украины от Франции и Италии Политика, 11:13
Как изменился рынок факторинга и финансирования цепочек поставок Тренды, 11:13
Глава «Якитории» — о драйверах импортозамещения в ресторанной отрасли Новая экономика, 11:13
«IT-сообществу не хватает общения»: как развивать российское комьюнити Тренды, 11:07
Военная операция на Украине. Главное Политика, 11:07
Город ,  
0 

Ефимов рассказал о выдаче 13 га земли инвесторам под МаИП с начала года

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО)

В первом квартале 2023 года столичные власти передали арендаторам в общей сложности более 13 га земли для реализации 14 масштабных инвестиционных проектов (МаИП), рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, речь идет о возведении на арендованной у города земле спорткомплексов, общественно-деловых и транспортных объектов, образовательных учреждений, а в одном случае — деревообрабатывающего завода. Ранее в апреле мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что 14-м за 2023 год участником программы как раз стал инвестор, планирующий возвести деревообрабатывающее производство в Молжаниновском районе на севере столицы.

Программа поддержки МаИП существует в Москве с 2016 года — городские власти предоставляют без торгов землю в аренду сроком на пять лет под строительство важного промышленного, инфраструктурного или социального объекта. С весны 2022 года в рамках антикризисной поддержки столичного бизнеса земля передается в аренду по льготной ставке — всего 1 руб. в год.

По оценкам главы департамента городского имущества Максима Гамана, заключенные за январь—март 14 соглашений в целом позволят создать три объекта образования, рассчитанных на 1,4 тыс. учеников и воспитанников, четыре спорткомплекса площадью свыше 60 тыс. кв. м, а также коммерческие объекты суммарной площадью более 70 тыс. кв. м.

Весенние скидки в Лэтуаль
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
Реклама, ООО "АЛЬКОР и КО", ОГРН 1027739498324. Г.МОСКВА, 119261, ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 72/2
Теги
Москва инвестиционные проекты Аренда земли Владимир Ефимов
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter