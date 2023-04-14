Ефимов рассказал о выдаче 13 га земли инвесторам под МаИП с начала года

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО)

В первом квартале 2023 года столичные власти передали арендаторам в общей сложности более 13 га земли для реализации 14 масштабных инвестиционных проектов (МаИП), рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, речь идет о возведении на арендованной у города земле спорткомплексов, общественно-деловых и транспортных объектов, образовательных учреждений, а в одном случае — деревообрабатывающего завода. Ранее в апреле мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что 14-м за 2023 год участником программы как раз стал инвестор, планирующий возвести деревообрабатывающее производство в Молжаниновском районе на севере столицы.

Программа поддержки МаИП существует в Москве с 2016 года — городские власти предоставляют без торгов землю в аренду сроком на пять лет под строительство важного промышленного, инфраструктурного или социального объекта. С весны 2022 года в рамках антикризисной поддержки столичного бизнеса земля передается в аренду по льготной ставке — всего 1 руб. в год.

По оценкам главы департамента городского имущества Максима Гамана, заключенные за январь—март 14 соглашений в целом позволят создать три объекта образования, рассчитанных на 1,4 тыс. учеников и воспитанников, четыре спорткомплекса площадью свыше 60 тыс. кв. м, а также коммерческие объекты суммарной площадью более 70 тыс. кв. м.