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Собянин оценил вклад масштабных инвестпроектов в развитие промышленности

Фото: mos_sobyanin / Telegram
Фото: mos_sobyanin / Telegram

Власти Москвы и 14 инвесторов заключили договоры о льготном выделении участков с целью реализации масштабных инвестиционных проектов. На этих участках инвесторы построят предприятия, которые будут выпускать различную продукцию. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«С 2022 года мы предоставляем компаниям под масштабные инвестпроекты (МаИП) в промышленности землю по ставке 1 руб. в год, — подчеркнул глава города. — Производители получили под развитие почти 31 га земли».

В результате, как сообщил столичный градоначальник, в Москве построят заводы по выпуску строительных и отделочных материалов, мебели, упаковки, продуктов питания, комплектующих для автомобилей, электроники и снаряжения для автотуризма. Собянин уточнил, что новые предприятия создадут в том числе в Зеленограде, районах Косино-Ухтомский, Ново-Переделкино, Митино и Выхино-Жулебино.

«Благодаря 14-му заключенному договору в Молжаниновском районе появится деревообрабатывающее производство», — уточнил Собянин.

В общей сложности, по словам мэра, инвесторы вложат в производство порядка 20 млрд руб. и создадут более 3 тыс. новых рабочих мест.

Собянин напомнил, что получить землю по льготной ставке могут только значимые для города объекты: «Их деятельность направлена на увеличение количества рабочих мест, развитие инфраструктуры, рост инвестиций в экономику столицы, — подчеркнул он. — Предпочтение отдается инновационным центрам, современным производствам, высоким технологиям».

Ранее Собянин сообщил, что размер инвестиций частного бизнеса в столичную экономику по итогам 2022 года превысил 5,9 трлн руб.

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Москва промышленность масштабный инвестпроект Аренда земли Сергей Собянин
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