Мишустин задал школьникам задачу про муху

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Премьер-министр России Михаил Мишустин посетил физико-математическую школу с углубленным изучением естественно-научных предметов в Тюмени. Видеозапись беседы премьера со школьниками опубликовала пресс-служба правительства в телеграм-канале.

Одна из учениц попросила Мишустина задать задачу ей и одноклассникам. Она напомнила, что премьер не раз делал это, когда встречался со студентами вузов и школ. Глава правительства согласился и придумал задание:

«Есть стакан. На нем находится маленькая крошка хлеба. И прилетает муха, которая садится на, скажем так, противоположную сторону стакана. Какое самое короткое расстояние, чтобы мухе доползти до крошки хлеба?» — спросил премьер. Он уточнил, что стакан может быть и конической формы.

Одна из учениц школы предложила условно разрезать стакан и «развернуть» его в плоскость. После этого необходимо провести линию между мухой и крошкой и вычислить расстояние, сказала она.

Мишустин похвалил девочку и согласился с ее решением. После этого он задал школьникам вторую задачу, которую предложил решить в качестве домашнего задания. Премьер нарисовал на доске маркером овал, разделенный на части несколькими прямыми линиями, и предложил изобразить его на листе бумаги, оторвав руку только три раза.

Мишустин не раз давал задачи учащимся вузов, которые посещал. 1 сентября 2021 года он приехал в подмосковный лицей им. Капицы и задал одиннадцатиклассникам задачу, которую те так и не решили. Премьер предложил провести перпендикуляр от точки окружности к диаметру без измерительных приборов. Ученики искали решение вместе с преподавателем, но безуспешно. В итоге Мишустин самостоятельно написал его на доске.