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Ракова рассказала о первом месяце работы флагманского центра «Склифа»

Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

С момента открытия в начале марта флагманского центра НИИ скорой помощи имени Н.В.Склифосовского врачи оказали экстренную помощь уже более 3 тыс. пациентов, заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Располагающий самым современным оборудованием флагман «Склифа» стал вторым в столице подобным учреждением, открытым по новому стандарту экстренной медпомощи.

«За месяц специалисты спасли более 3 тыс. человек. В том числе хирурги центра выполнили около 700 экстренных операций, из которых порядка 20 — в уникальных гибридных операционных, где могут одновременно работать хирурги разных специальностей, — рассказала заммэра. — Это позволяет экономить драгоценное время и оперативно оказывать помощь пациентам со множественными травмами». По ее словам, чаще всего пациенты поступают во флагманский центр «Склифа» с травмами разной степени тяжести, сердечно-сосудистыми проблемами и острыми хирургическими патологиями.

Флагман НИИ СП имени Н.В.Склифосовского — второй подобный медицинский центр в Москве, первый открылся в январе в ГКБ имени В.В.Вересаева. Всего столичные власти планируют открыть шесть флагманских центров при больницах в разных районах города. Остальные четыре медучреждения — флагманы при ГКБ имени С.П.Боткина, ГКБ № 15 имени О.М.Филатова, ГКБ имени В.М.Буянова и ГКБ № 1 имени Н.И.Пирогова. Каждый такой центр может принимать 200–300 пациентов в сутки.

Создание флагманских центров — ключевой элемент столичной программы внедрения новейшего стандарта экстренной медицинской помощи. В частности, он подразумевает четкие алгоритмы для каждого случая, разделение пациентов по потокам в зависимости от приоритетности оказания медицинской помощи (так называемый триаж), сокращение передвижения по корпусу за счет системы «врач — к пациенту», а также заботу об эмоциональном состоянии больных и их близких.

«Мы постепенно привыкаем к работе по новым алгоритмам, чтобы все работало как часы, — рассказал заместитель главврача НИИ СП имени Н.В.Склифосовского по анестезиологии и реаниматологии Аслан Шабанов. — Если к нам на скорой приезжает пациент в тяжелом состоянии, то его без промедлений везут в противошоковое отделение. Если же человек находится в состоянии легкой или средней степени тяжести, он едет на обследования по желто-зеленому пути». По его словам, этот процесс занимает считанные минуты, чему поспособствовали длительные тренировки перед открытием центра и отработка маршрутизации.

Все флагманы оснащаются высокотехнологичным оборудованием для проведения обследований и хирургических вмешательств самого разного рода. Так, по словам Раковой, нейрохирурги флагманского центра «Склифа» работают на самом современном оборудовании: оно позволяет проводить самые сложные вмешательства, вплоть до удаления труднодоступных опухолей мозга, благодаря суперсовременному микроскопу, который визуализирует изображение головного мозга в формате 4К. В целом за месяц работы второго московского флагмана в НИИ имени Н.В.Склифосовского проведено около 5 тыс. рентгенографий, 2 тыс. КТ-исследований, около 300 МРТ-исследований и 3,5 тыс. УЗИ.

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экстренная помощь НИИ Склифосовского Анастасия Ракова Москва
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