Ракова рассказала о приеме первых пациентов во флагмане ГКБ им. Вересаева

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В столице начал прием пациентов первый из запланированных шести флагманских центров городских больниц — при ГКБ им. Вересаева в Дмитровском районе на севере столицы. За первые несколько дней работы он принял уже 150 пациентов, рассказала вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В новом центре есть все необходимое для максимально быстрой и качественной медицинской помощи в ситуациях, когда счет идет на минуты, — подчеркнула Ракова. — Современные методы диагностики и лечения, высокотехнологичное оборудование, профессиональная команда и единые медицинские алгоритмы — все это позволяет максимально быстро и качественно оказывать помощь в экстренной ситуации».

Как рассказала заммэра, определять приоритетность оказания помощи врачам флагманского центра помогает цифровая система «триаж», которая на основе клинических данных распределяет пациентов по зонам: красной, желтой и зеленой. В центре пациенту оказывается квалифицированная помощь, включая проведение всех необходимых исследований. После этого человека либо выписывают домой, либо переводят в стационар для продолжения лечения.

Из 150 человек, которых принял новый флагманский центр, пятая часть нуждалась в реанимации, еще почти половина поступили в состоянии средней тяжести и треть — в удовлетворительном состоянии. Самой частой причиной обращения (37 случаев) стали травмы: вывихи, переломы и прочее.

Всего в больницах столицы к открытию запланировано шесть флагманских центров, покрывающих всю территорию Москвы. Вслед за флагманом при больнице им. Вересаева откроется центр при НИИ им. Склифосовского. Впоследствии подобные медучреждения появятся на базе ГКБ им. Боткина, ГКБ № 15 им. Филатова, ГКБ им. Буянова и ГКБ № 1 им. Пирогова. Каждый центр способен принять 200–300 неотложных пациентов в день, или 1,5 тыс. по городу.

Работа в новых центрах построена по новейшему стандарту экстренной помощи. Все флагманские центры больниц оснащаются высокотехнологичным оборудованием для проведения различных видов обследований и хирургических вмешательств. Новый стандарт подразумевает также уникальные алгоритмы оказания помощи — четкие инструкции практически по всем экстренным случаям для каждого члена команды. Одним из главных принципов работы новых флагманов является пациентоориентированный подход, нацеленный на снижение уровня тревоги и дискомфорта пациентов, попавших в больницу.