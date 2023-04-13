В Мурманской области запретили беспилотники

Мурманск (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

В Мурманской области запретили использовать беспилотники. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Чибис, оно опубликовано в электронном бюллетене правительства.

Документ запрещает использовать дроны с максимальной взлетной массой от 150 г. Ограничения не распространяются на:

власти, а также на юрлиц и ИП, которые заключили с первыми соответствующие договоры;

компании, которые занимаются добычей ископаемых, строительством, энергетикой, — они смогут использовать беспилотники в границах «земельных участков, отведенных под осуществление ими такой деятельности»;

фото-, видео- и аэросъемку для кино или СМИ при наличии подтверждающих документов;

граждан, которые используют беспилотники во время поисково-спасательных работ.

Меры приняты в связи с указом президента о введении в большинстве регионов России, включая Мурманскую область, режима базовой готовности. Запрет на дроны будет действовать до прекращения действия этого режима.

Разные уровни реагирования — от базового до военного положения — действуют в стране с 19 октября. После этого уже более 30 регионов ввели ограничения на использование беспилотников.