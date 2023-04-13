Армения назвала условия выдачи подозреваемого в дезертирстве россиянина

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Задержанного в Ереване по запросу Москвы россиянина, который обвиняется в дезертирстве, могут выдать России только при наличии ходатайства и достаточных оснований для выдачи, предусмотренных международными договорами. Об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Армении, поступившем в РБК.

«Через несколько часов после задержания разыскиваемое лицо было освобождено из-под ареста. Что касается его выдачи РФ, то она может быть рассмотрена в случае получения ходатайства о выдаче в условиях наличия достаточных оснований для выдачи, [предусмотренных] применимыми международными договорами», — подчеркнули в Генпрокуратуре республики.

Полиция задержала 23-летнего Юрия Т. в Ереване 7 апреля. Как указывали в пресс-службе МВД Армении, россиянина разыскивают московские правоохранительные органы по обвинению в дезертирстве.

Такое преступление по ст. 338 УК наказывается лишением свободы на срок до семи лет. В случае дезертирства с оружием, в составе организованной группы и/или по предварительному сговору максимальное наказание составляет десять лет. За дезертирство в период мобилизации, военного положения или боевых действий УК предусматривает наказание сроком до 15 лет.