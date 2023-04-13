Минпросвещения создало концепцию подготовки школьников к армии

Министр просвещения Кравцов объявил о создании концепции подготовки к армии в школах

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Минпросвещения занимается систематизацией военно-патриотического образования школьников — совместно с другими ведомствами разработана «концепция» по подготовке учащихся к службе в армии. Об этом на форуме «Новая философия воспитания» сообщил министр Сергей Кравцов. Трансляция велась на сайте общества «Знание».

«Мы подготовили с Министерством обороны, обществом «Знание», Росмолодежью, Минобрнауки, Минкультуры целостную такую концепцию по подготовке к службе в армии», — рассказал Кравцов.

Кроме того, Минпросвещения договорилось с Минобороны, что «тот модуль начальной военной подготовки, который есть в рамках предмета ОБЖ, будет реализовываться максимально в центре «Авангард».

«Авангард» — учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи. Он учрежден правительством Москвы и Московской области при поддержке Минобороны. Задача центра — «образование и воспитание подрастающего поколения в духе любви к родине и популяризация среди молодежи воинской и государственной службы».

В прошлом году Минпросвещения предложило включить в курс ОБЖ для старшеклассников военную и медицинскую подготовку. В ноябре в ведомстве заявили, что занятия по начальной военной подготовке появятся в школах в следующем учебном году и будут внеурочными.