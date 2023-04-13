Воркуту отключили от воды после прорыва водовода

В Воркуте на Усинском водоводе произошла утечка, из-за чего во всем городе отключили воду, сообщается на сайте администрации города.

«В связи с инцидентом на Усинском водоводе и проведением ремонтных работ приостановлена подача водоснабжения на территории МО ГО «Воркута» до устранения причины», — говорится в сообщении.

Около 8:00 мэр города Ярослав Шапошников пообещал, что воду пустят через два часа. «Ремонт участка трубы Усинского водовода 1 тыс. мм уже завершается. Далее начнут восстановление участка трубы 800 мм», — написал он на своей странице во «ВКонтакте». Глава города также опубликовал видео, где показал, как рабочие сваривают трубу.

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Спустя два часа Шапошников доложил, что после ремонта участка трубы 1 тыс. мм воду запустили. «ООО «Водоканал» сообщает, что подача воды потребителям (населению и предприятиям) начнется после заполнения резервуара — ориентировочно с 14 до 15 часов. Частично местами — чуть пораньше», — рассказал он, добавив, что начался ремонт трубы 800 мм.

Усинский водовод был запущен в 1970 году, с того момента его не обновляли. Еще в 2010 году была проведена независимая техническая экспертиза состояния водопровода, по итогам которой эксперты заявили о стопроцентной изношенности данного трубопровода.

В связи с этим на трубопроводе периодически происходят утечки. Последняя была 30 марта, однако тогда водоснабжение в Воркуте не прекращали. «Причиной подобных прорывов являются резкие потепления и соответственно движение грунтов», — пояснили в городской администрации.