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Воркуту отключили от воды после прорыва водовода

Мэр Воркуты Шапошников сообщил о возобновлении подачи воды в город после прорыва водовода

Фото:shaposhnikovyaroslav / VK Фото:shaposhnikovyaroslav / VK Фото:shaposhnikovyaroslav / VK

В Воркуте на Усинском водоводе произошла утечка, из-за чего во всем городе отключили воду, сообщается на сайте администрации города.

«В связи с инцидентом на Усинском водоводе и проведением ремонтных работ приостановлена подача водоснабжения на территории МО ГО «Воркута» до устранения причины», — говорится в сообщении.

Около 8:00 мэр города Ярослав Шапошников пообещал, что воду пустят через два часа. «Ремонт участка трубы Усинского водовода 1 тыс. мм уже завершается. Далее начнут восстановление участка трубы 800 мм», — написал он на своей странице во «ВКонтакте». Глава города также опубликовал видео, где показал, как рабочие сваривают трубу.

Воркуту отключили от воды после прорыва водовода
Video

Спустя два часа Шапошников доложил, что после ремонта участка трубы 1 тыс. мм воду запустили. «ООО «Водоканал» сообщает, что подача воды потребителям (населению и предприятиям) начнется после заполнения резервуара — ориентировочно с 14 до 15 часов. Частично местами — чуть пораньше», — рассказал он, добавив, что начался ремонт трубы 800 мм.

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Усинский водовод был запущен в 1970 году, с того момента его не обновляли. Еще в 2010 году была проведена независимая техническая экспертиза состояния водопровода, по итогам которой эксперты заявили о стопроцентной изношенности данного трубопровода.

В связи с этим на трубопроводе периодически происходят утечки. Последняя была 30 марта, однако тогда водоснабжение в Воркуте не прекращали. «Причиной подобных прорывов являются резкие потепления и соответственно движение грунтов», — пояснили в городской администрации.

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