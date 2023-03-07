30 тыс. человек остались без тепла и горячей воды из-за прорыва трубы во Владивостоке

30 тыс. человек остались без тепла из-за прорыва трубы во Владивостоке

Примерно 30 тыс. человек остались без тепла и горячей воды после прорыва теплотрассы во Владивостоке. Об этом говорится в телеграм-канале прокуратуры Приморского края.

Местное издание VL.RU публикует кадры происшествия. Отмечается, что прорыв произошел под площадью Луговой.

«В результате порыва на участке теплотрассы в районе дома № 3 по улице Ивановской во Владивостоке без теплоснабжения и горячего водоснабжения остались около 30 тыс. жителей краевой столицы», — говорится в сообщении прокуратуры.

Владивостокское предприятие электросетей (ВПЭС) уже приступило к ликвидации аварии. Ремонтные работы будут завершены в течение дня, сообщили «РИА Новости» в администрации города.

В предыдущий раз подобный инцидент произошел во Владивостоке в 2018 году. Тогда без воды остались жители Советского, Перворечного и части Ленинского района города. Прорыв трубы диаметром 1200 мм произошел в ночь на 8 февраля в районе Цымлянской улицы.