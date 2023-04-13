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«Сколтех» сообщил о создании первой отечественной базовой станции 5G

Фонд НПИ: в «Сколтехе» создана первая отечественная станция 5G
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Институт «Сколтех» при поддержке Фонда НТИ разработал первую отечественную базовую станцию пятого поколения (5G), сообщает ТАСС со ссылкой на Фонд НТИ.

По планам, до конца 2023 года будет выпущено около 100 единиц этого оборудования.

«Успешно завершен трехлетний проект по созданию первого производственного образца отечественной базовой станции пятого поколения связи (5G). Работа была выполнена «Сколтехом» при поддержке фонда НТИ в рамках госпрограммы «Цифровая экономика», курируемой Минцифры», — рассказали в пресс-службе.

Базовая станция соответствует международным стандартам 3GPP и OpenRAN, поддерживаются ключевые сервисы в рамках технологии 5G. Как заявляют сами разработчики, станция «Сколтеха» сравнима по своим возможностям с современными зарубежными образцами, пиковая скорость составляет 1,4 Гбит/с.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов ранее сообщил, что Московский метрополитен недавно запустил первую пилотную сотовую b2b-сеть 5G от МТС на новом участке Большой кольцевой линии (БКЛ),

Сеть пятого поколения пока доступна для сотрудников метро и работает на пяти станциях: «Марьина Роща», «Рижская», «Сокольники», «Электрозаводская» и «Нижегородская». В будущем 5G может обеспечить устойчивой и скоростной связью огромное число пассажиров БКЛ, рассказал Ликсутов.

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По его словам, задержка сигнала у сетей 5G снижена практически до нуля в сравнении с сетями предыдущего поколения.

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5G Сколтех сотовая связь
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