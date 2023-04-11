Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
.
Лента новостей
Курс евро на 12 апреля
EUR ЦБ: 89,73 (+0,55) Инвестиции, 16:08 Курс доллара на 12 апреля
USD ЦБ: 82,18 (+0,44) Инвестиции, 16:08
«Роскосмос» показал кадры после извержения вулкана на Камчатке Общество, 18:14
Одноклубник Головина получил условный срок за неуплату налогов Спорт, 18:11
Клуб РПЛ подшутил над Карпиным после жалоб на размер поля в Оренбурге Спорт, 18:11
Центробанк ограничит ипотеку с «экстремально низкими» ставками Недвижимость, 18:05
Ликсутов рассказал о внедрении сетей 5G на станциях БКЛ Город, 18:03
Трутнев сообщил о неудаче в пропаганде привлекательности Дальнего Востока Политика, 18:02
Криптопроект Sei привлек $30 млн при оценке в $800 млн Крипто, 17:53
Скидки на РБК Pro
В период Марафона эффективной коммуникации. Успейте купить!
Купить со скидкой
Как помочь подростку подготовиться к экзаменам: чек-лист Pro, 17:30
На край света или инвестиции: на что потратить годовой бонус РБК и Цифра брокер, 17:27
Пригожин заявил о контроле над Артемовском на 80% Политика, 17:23
Уклонистам приостановят сделки с недвижимостью. Что это значит Недвижимость, 17:16
Как выбрать экспертов для оценки персонала — три критерия Pro, 17:15
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:14
Great Wall раскрыл российские цены на пикап Poer KingKong Авто, 17:14
Город ,  
0 

Ликсутов рассказал о внедрении сетей 5G на станциях БКЛ

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Московский метрополитен недавно запустил первую пилотную сотовую b2b-сеть 5G от МТС на новом участке Большой кольцевой линии (БКЛ), рассказал в своей колонке заммэра по вопросам транспорта в правительстве Москвы Максим Ликсутов. Сеть пятого поколения пока доступна для сотрудников метро и работает на пяти станциях: «Марьина Роща», «Рижская», «Сокольники», «Электрозаводская» и «Нижегородская». В будущем 5G может обеспечить устойчивой и скоростной связью огромное число пассажиров БКЛ, по которой с момента запуска движения по полному кольцу было совершено более 30 млн поездок, рассказал Ликсутов.

Задержка сигнала у сетей 5G снижена практически до нуля в сравнении с сетями предыдущего поколения, добавил чиновник. Маленькое время отклика в перспективе позволит дистанционно оперировать беспроводной инфраструктурой метро и при необходимости корректировать движение поездов из Единого диспетчерского центра. Данная технология также может применяться для обучения сотрудников и тестирования инфраструктуры метрополитена. 5G в будущем может улучшить систему видеоаналитики «Сфера», которая помогает находить потерявшихся детей, пожилых людей, а также преступников. С ее помощью в транспорте уже удалось отыскать более 7 тыс. человек в розыске, среди которых 203 ребенка.

«В рамках поручений мэра Москвы на БКЛ мы внедряем самые современные и технологичные сервисы, чтобы поездки горожан становились еще удобнее и безопаснее», — подчеркнул Ликсутов. На станциях БКЛ установлено 423 турникета на вход, на каждой станции можно пройти по биометрии, скоро будет доступна оплата телефоном через Систему быстрых платежей (СБП).

Кроме того, в столичном метро на Некрасовской линии началось тестирование собственной LTE-сети, которая улучшит связь машинистов с диспетчерами и повысит качество информирования пассажиров, а через 5–10 лет может быть использована для запуска движения беспилотных поездов.

Теги
5G Большая кольцевая линия метро Максим Ликсутов Московский метрополитен
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter