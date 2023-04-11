Ликсутов рассказал о внедрении сетей 5G на станциях БКЛ

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Московский метрополитен недавно запустил первую пилотную сотовую b2b-сеть 5G от МТС на новом участке Большой кольцевой линии (БКЛ), рассказал в своей колонке заммэра по вопросам транспорта в правительстве Москвы Максим Ликсутов. Сеть пятого поколения пока доступна для сотрудников метро и работает на пяти станциях: «Марьина Роща», «Рижская», «Сокольники», «Электрозаводская» и «Нижегородская». В будущем 5G может обеспечить устойчивой и скоростной связью огромное число пассажиров БКЛ, по которой с момента запуска движения по полному кольцу было совершено более 30 млн поездок, рассказал Ликсутов.

Задержка сигнала у сетей 5G снижена практически до нуля в сравнении с сетями предыдущего поколения, добавил чиновник. Маленькое время отклика в перспективе позволит дистанционно оперировать беспроводной инфраструктурой метро и при необходимости корректировать движение поездов из Единого диспетчерского центра. Данная технология также может применяться для обучения сотрудников и тестирования инфраструктуры метрополитена. 5G в будущем может улучшить систему видеоаналитики «Сфера», которая помогает находить потерявшихся детей, пожилых людей, а также преступников. С ее помощью в транспорте уже удалось отыскать более 7 тыс. человек в розыске, среди которых 203 ребенка.

«В рамках поручений мэра Москвы на БКЛ мы внедряем самые современные и технологичные сервисы, чтобы поездки горожан становились еще удобнее и безопаснее», — подчеркнул Ликсутов. На станциях БКЛ установлено 423 турникета на вход, на каждой станции можно пройти по биометрии, скоро будет доступна оплата телефоном через Систему быстрых платежей (СБП).

Кроме того, в столичном метро на Некрасовской линии началось тестирование собственной LTE-сети, которая улучшит связь машинистов с диспетчерами и повысит качество информирования пассажиров, а через 5–10 лет может быть использована для запуска движения беспилотных поездов.