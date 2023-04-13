Одесская опера уволила дирижера из-за выступления в театре мужа Нетребко

Администрация Одесской национальной оперы уволила с должности главного дирижера Вячеслава Чернухо-Волича за выступление в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета, который возглавляет Юзиф Эйвазов, оперный певец и муж Анны Нетребко, следует из заявления на сайте одесской оперы.

«Причиной прерывания контракта стало принятие господином Воличем личного, несогласованного с дирекцией театра решения о дирижировании спектаклем в Бакинской опере, где накануне произошли кадровые изменения и на должность директора был назначен Юзиф Эйвазов», — говорится в сообщении.

Материал дополняется.