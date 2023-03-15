В Японии впервые депутата лишили мандата за прогулы

Ёсикадзу Хигаситани (Фото: ch.4911 / YouTube)

Из верхней палаты парламента Японии исключили депутата за то, что ни разу не появился на заседаниях с момента своего избрания. Это первый случай лишения мандата за 72 года и единственный, когда такая мера применяется за прогулы, сообщает Kyodo.

Из палаты советников исключили Ёсикадзу Хигаситани, YouTube-блогера под псевдонимом GaaSyy, который был депутатом от малочисленной партии «Сэйдзика дзёси 48 то» (дословно — Партия девушек-политиков 48, до этого называлась Партия NHK и выступала против обязательных платежей за вещание крупнейшей японской телерадиокорпорации). Он был избран в верхнюю палату по системе пропорционального представительства, при которой места распределяются в соответствии с общим количеством голосов, поданных за каждую политическую партию и ее кандидатов.

Хигаситани проживает в Дубае, а в Японии не появлялся, поскольку опасается ареста: блогера подозревают в том, что пообещал нескольким лицам встречу с K-POP-группой BTS, за что получил от них и присвоил себе деньги.

По данным источников Kyodo, в декабре японская полиция попросила Хигаситани прийти на допрос по подозрению в клевете и вымогательстве в связи с его постами на YouTube. В январе полиция провела обыски в связи с этими обвинениями. Блогер выразил готовность вернуться в Японию для допроса в марте, но затем передумал.

До этого Хигаситани обязали извиниться за отсутствие на заседаниях. Он записал извинения на видео, однако в верхней палате это не приняли, настояв на личном присутствии.

Партия NHK была основана в 2013 году с целью выступать против лицензионных сборов для национальной вещательной организации NHK. За прошедшее время она несколько раз меняла название. 8 марта основатель партии, бывший сотрудник NHK Такаси Тачибана объявил об изменении названия на Seijika Joshi 48 To, что примерно переводится как Партия девушек-политиков 48 и служит отсылкой к поп-группе AKB48.

Лидер партии Такаси Тачибана 8 марта сказал, что покинет свой пост, таким образом взяв на себя ответственность за отсутствие Хигаситани на заседаниях. В то же время самого Тачибану в январе прошлого года приговорили к двум с половиной годам заключения с отсрочкой на четыре года по обвинениям, в том числе в насильственном воспрепятствовании деятельности, а также в нарушении закона о предотвращении недобросовестной конкуренции.