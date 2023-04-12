Times удалила интервью с российским послом в Великобритании

Андрей Келин (Фото: МИД России)

Газета The Times удалила интервью с послом России в Лондоне Андреем Келиным без объяснения причин. Об этом в своем Twitter сообщило российское диппредставительство в Великобритании.

В посольстве предположили, что издание удалило интервью по указанию властей. Келин направил главному редактору The Times Тони Галлахеру письмо, в котором предположил, что причиной такого решения редакции стала жесткая критика со стороны местной элиты — «предположительно, из-за того, что ее представители увидели в материале альтернативный взгляд» на украинский конфликт. Посол считает, что газета поддалась «внешнему давлению или указаниям со стороны властей».

Посольство «в интересах честной журналистики» опубликовало ссылку на сохраненную версию материала. Он был опубликован 9 апреля. В интервью посол рассказал, что Москва готова к прекращению огня на Украине в любое время, но такая перспектива нереалистична и неприемлема, пока Киев и Запад настаивают на военном поражении России. По его словам, российские власти по-прежнему привержены оказанию помощи жителям ЛНР и ДНР, а вывод войск в настоящее время невозможен.

Келин также заявил о крахе украинской экономики, при этом подчеркивая, что Россия почти не пострадала от западных санкций. Посол настаивал, что Москва не зависит от Китая в плане политической поддержки и не изолирована, поскольку может рассчитывать на остальные страны БРИКС — Индию, Южную Африку и Бразилию.