В Кремле заявили об участии инструкторов НАТО в боях на Украине

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
.
Лента новостей
Курс евро на 12 апреля
EUR ЦБ: 89,73 (+0,55) Инвестиции, 11 апр, 16:08 Курс доллара на 12 апреля
USD ЦБ: 82,18 (+0,44) Инвестиции, 11 апр, 16:08
Кремль призвал проверить видео с «обезглавливанием украинского военного» Политика, 14:02
Скейтбордисты пожаловались на отсутствие призовых за Спартакиаду Спорт, 14:00
РПЦ назвала «странной» возможность пасхального перемирия с Украиной Политика, 13:59
Матвиенко признала ошибку по закону об электронных повестках Политика, 13:57
Совфед одобрил закон о реестре военнообязанных и электронных повестках Политика, 13:54
Греф: к 2030 году блокчейн-технологии составят до 10% мирового ВВП Крипто, 13:52
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:45
Скидки на РБК Pro
В период Марафона эффективной коммуникации. Успейте купить!
Купить со скидкой
Южная Корея согласилась «одолжить» США 500 тыс. снарядов Политика, 13:36
Направления и перспективы рыбохозяйственного комплекса России РБК+, 13:35
ФНС следит за уходом зарубежных компаний. Кому могут доначислить налоги Pro, 13:32
Минстрой предупредил об угрозе потери городов из-за отсутствия новостроек Недвижимость, 13:24
Захарова заявила о вере в то, что Одесса «вновь станет свободной» Политика, 13:20
Гладков сообщил об обстреле нескольких сел в Белгородской области Политика, 13:18
Новый тренер «Рубина» объявил о намерении вернуть команду в РПЛ Спорт, 13:17
Военная операция на Украине ,  
0 

В Кремле заявили об участии инструкторов НАТО в боях на Украине

Кремль: мы обладаем данными об участии инструкторов НАТО в боевых действиях на Украине
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

В Кремле не могут оценить достоверность выложенных в Сеть документов, которые считают утечкой секретных документов США, но могут подтвердить участие инструкторов стран НАТО в боевых действиях на Украине.

Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на просьбу прокомментировать публикацию британской The Guardian об участии в конфликте сил специального назначения государства НАТО.

«Мы не знаем, какая степень достоверности этих документов. Но мы обладаем информацией, что многие инструкторы стран НАТО принимают участие в боевых действиях», — сказал Песков.

Ранее The Guardian сообщила, что, по данным из утекших в интернет секретных документов разведки США, на Украине действуют силы специального назначения официально не участвующих в конфликте государств.

Так, Великобритания направила 50 военных, Латвия — 17, Франция — 15, США — 14, Нидерланды — одного.

Речь идет о ежедневных отчетах. Один из документов датирован февралем, другой — 23 марта, оба под грифом «совершенно секретно». В них не говорилось, где конкретно находятся военнослужащие, какие задачи выполняют, а также сколько их на Украине до сих пор. Сведения о численности военных из западных стран содержатся в разделе «ССО США/НАТО на Украине».

По мнению журналистов The Guardian, информация может говорить о координации действий спецназа командованием сил спецопераций НАТО, но точные параметры организации их участия непонятны.

Теги
Дмитрий Песков Украина спецоперация
Материалы по теме
В утечке разведки США нашли данные о спецназе стран НАТО на Украине
Политика
В Польше решили создать логистическую базу НАТО
Политика
Калужский губернатор вступился за обвиненного в дискредитации ВС хирурга
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter