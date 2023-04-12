Кремль: мы обладаем данными об участии инструкторов НАТО в боевых действиях на Украине

В Кремле заявили об участии инструкторов НАТО в боях на Украине

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В Кремле не могут оценить достоверность выложенных в Сеть документов, которые считают утечкой секретных документов США, но могут подтвердить участие инструкторов стран НАТО в боевых действиях на Украине.

Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на просьбу прокомментировать публикацию британской The Guardian об участии в конфликте сил специального назначения государства НАТО.

«Мы не знаем, какая степень достоверности этих документов. Но мы обладаем информацией, что многие инструкторы стран НАТО принимают участие в боевых действиях», — сказал Песков.

Ранее The Guardian сообщила, что, по данным из утекших в интернет секретных документов разведки США, на Украине действуют силы специального назначения официально не участвующих в конфликте государств.

Так, Великобритания направила 50 военных, Латвия — 17, Франция — 15, США — 14, Нидерланды — одного.



Речь идет о ежедневных отчетах. Один из документов датирован февралем, другой — 23 марта, оба под грифом «совершенно секретно». В них не говорилось, где конкретно находятся военнослужащие, какие задачи выполняют, а также сколько их на Украине до сих пор. Сведения о численности военных из западных стран содержатся в разделе «ССО США/НАТО на Украине».



По мнению журналистов The Guardian, информация может говорить о координации действий спецназа командованием сил спецопераций НАТО, но точные параметры организации их участия непонятны.