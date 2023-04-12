Financial Times узнала о планах Deutsche Bank закрыть IT-центры в России

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Один из крупнейших банков Германии Deutsche Bank собирается закрыть свои оставшиеся центры IT-технологий в Москве и Санкт-Петербурге, пишет Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам собеседников газеты, руководство банка еще не приняло официального решения о полном прекращении IT-операций в России, но этот шаг считается решенным внутри компании.

В России оставались 500 IT-специалистов банка, им были предложены выходные пособия, пишет FT. Всего с начала конфликта на Украине в прошлом году в российском технологическом центре Deutsche Bank работали 1,5 тыс. человек, которые отвечали за разработку и поддержку программного обеспечения банка. В прошлом году около 700 из них переместили в новый технологический центр в Берлине.

Deutsche Bank открыл свой первый центр разработки в России в 2001 году. В 2014 году банк сократил свое присутствие в России, а в марте 2022 года объявил о полном уходе из страны. В компании подчеркнули, что действуют в соответствии с юридическими и нормативными обязательствами подобно международным партнерам.