В мэрии Москвы рассказали о ходе работ на стройке электродепо «Южное»

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В рамках строительства для нужд Московского метрополитена электродепо «Южное» завершен монтаж металлоконструкций отстойно-ремонтного корпуса — один из ключевых этапов возведения несущего каркаса здания. Об этом рассказал вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам чиновника, работы проводились на площади около 37 тыс. кв. м, всего на данный момент установлено почти 3 тыс. т металлоконструкций, которые станут каркасом здания отстойно-ремонтного корпуса. Именно здесь поезда будут проходить регулярный осмотр перед выходом на линию, там же будет проводиться техобслуживание составов. Возведение же каркаса вспомогательных сооружений в данный момент продолжается.

Электродепо «Южное» находится на улице Красный Луг в столичном районе Братеево. Планируется, что оно будет обслуживать Замоскворецкую и Люблинско-Дмитровскую линии метро. Ранее в феврале в столичном Стройкомплексе подтвердили планы достроить и ввести его в эксплуатацию до конца 2023 года.

С выходом же в 2024 году на проектную мощность «Южное» станет крупнейшим в России комплексом по эксплуатации и ремонту вагонов метро. Всего на территории электродепо будут располагаться 33 различных здания и сооружения. Помимо отстойно-ремонтного корпуса это камера мойки подвижного состава, мотодепо для ремонта и техосмотра мотовозов, различные ремонтные мастерские и прочее. «По сути, речь идет о создании современного многофункционального комплекса по техническому обслуживанию и безопасной выдаче на линию электропоездов метро», — подчеркнул вице-мэр Бочкарев.