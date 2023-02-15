В московском электродепо «Южное» начали монтаж зенитных фонарей

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

На стройке электродепо «Южное» столичного метрополитена, которое возводится в районе Братеево, рабочие приступили к обустройству кровли отстойно-ремонтного корпуса. Согласно архитектурной концепции за естественное освещение там будут отвечать 128 вмонтированных в крышу зенитных фонарей общей площадью 2 тыс. кв. м. О начале их установки сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам чиновника, в состав основного пускового комплекса электродепо войдут отстойно-ремонтный корпус, здание мотодепо, производственные мастерские, камера мойки подвижного состава и другие объекты.

«Зенитный фонарь — конструкция на кровле, состоящая из алюминиевого профиля и светопрозрачного заполнения из энергосберегающего стекла, — объясняет гендиректор «МИПСТРОЙ 1» Константин Маслаков. — Фонари обеспечивают естественное освещение и вентиляцию внутренних помещений. Применение зенитных фонарей отвечает главным принципам энергоэффективности и позволяет минимизировать использование искусственного освещения до 40% при организации производства».

Электродепо «Южное» находится на улице Красный Луг в пойме реки Городни и занимает свыше 13 га площади, на которой будут расположены 33 различных производственных сооружения. Первая очередь депо была достроена в 2013 году, а накануне, 14 февраля, в московской мэрии сообщили, что завершение работ по второй и последней очереди должно произойти уже в 2023 году. Выйдя на проектную мощность, «Южное» станет крупнейшим в России комплексом по эксплуатации и ремонту вагонов метро.