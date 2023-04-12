Местные власти не подтвердили падение метеорита в Свердловской области

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Региональное управление МЧС не подтвердило информацию о падении с неба светящегося объекта в Свердловской области в ночь на 12 апреля 2023 года.

«На волне сообщений в СМИ и социальных сетях о падении метеоритов/НЛО в городском округе Богданович. Сообщаем, что в пожарно-спасательные службы информация о подобных происшествиях не поступала», — говорится в сообщении ведомства.

Глава городского округа Богданович в Свердловской области Олег Нейфельд на своей странице во «ВКонтакте» сообщил, что на месте предполагаемого падения объекта ничего не обнаружено.

«Будем искать метеорит. Может, так привлечем внимание туристов к нашему замечательному городу… А если серьезно, как только появилась информация, все службы были оперативно задействованы — все спокойно», — написал он.

Нейфельд уточнил, что вопросом распространения «фейка» занялись силовики.

Ранее издания E1.ru и URA.ru со ссылкой на очевидцев сообщили, что в городе Богданович Свердловской области с неба упал неопознанный объект. Объект упал в городе вечером 11 апреля. Очевидцы сняли на видео, как он летел вниз, в момент падения произошел взрыв.

Инженер учебной обсерватории Уральского федерального университета (УрФУ) Владилен Санакоев в беседе с E1.ru исключил, что упавший объект является метеоритом.

«Метеориты так не падают. Каменные метеориты при входе в атмосферу сдавливают перед собой воздух и от нагрева начинают светиться. На высоте чуть более 10 км они резко тормозятся и далее падают как обычные камни», — сказал он.



Лететь на высокой скорости до самой земли могут только железные метеориты, однако такое явление встречается крайне редко, пояснил Санакоев.