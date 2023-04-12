В Свердловской области с неба упал неопознанный объект

Неопознанный объект упал с неба в городе Богданович Свердловской области, сообщают E1.ru и URA.ru.

Объект упал в городе вечером 11 апреля. Очевидцы сняли на видео, как он летел вниз, в момент падения произошел взрыв.

В МЧС по Свердловской области заявили, что сообщений о падении подобных объектов в ведомство не поступало, пишет 66.ru. Инженер учебной обсерватории Уральского федерального университета (УрФУ) Владилен Санакоев в беседе с E1.ru исключил, что упавший объект является метеоритом.

«Метеориты так не падают. Каменные метеориты при входе в атмосферу сдавливают перед собой воздух и от нагрева начинают светиться. На высоте чуть более 10 километров они резко тормозятся и далее падают как обычные камни», — сказал он.

Лететь на высокой скорости до самой земли могут только железные метеориты, однако такое явление встречается крайне редко, пояснил Санакоев.

Ранее, 7 апреля, в Усть-Кутском районе Иркутской области упало неопознанное небесное тело. В районной администрации предположили, что это могли быть комета, метеорит или его осколок.