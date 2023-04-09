Минобороны показало кадры работы расчетов РЛС «Ниобий»

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Радиолокационная станция (РЛС) «Ниобий» предназначена для обнаружения и сопровождения аэродинамических и баллистических целей, в том числе самолетов, вертолетов и беспилотников из композитных материалов. Она также может пеленговать источники радиопомех.

Станция сканирует небо в радиусе 50 км. РЛС автоматически определяет тип отслеживаемых объектов и их государственную принадлежность. Данные обрабатываются в автоматическом режиме и поступают в командный пункт. На их основе военные принимают решение, какое подразделение противовоздушной обороны (ПВО) сопроводит и уничтожит цель.