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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны показало кадры работы расчетов РЛС «Ниобий»

Минобороны показало кадры работы расчетов РЛС «Ниобий» в зоне спецоперации

Минобороны показало кадры работы расчетов РЛС «Ниобий»
Video

Радиолокационная станция (РЛС) «Ниобий» предназначена для обнаружения и сопровождения аэродинамических и баллистических целей, в том числе самолетов, вертолетов и беспилотников из композитных материалов. Она также может пеленговать источники радиопомех.

Станция сканирует небо в радиусе 50 км. РЛС автоматически определяет тип отслеживаемых объектов и их государственную принадлежность. Данные обрабатываются в автоматическом режиме и поступают в командный пункт. На их основе военные принимают решение, какое подразделение противовоздушной обороны (ПВО) сопроводит и уничтожит цель.

Теги
Минобороны РЛС
Пространство выбора
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Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
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