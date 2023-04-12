МВД сможет проверять отказавшихся от гражданства Украины россиян
Министерство внутренних дел сможет проверять россиян, которые после формального отказа от паспорта Украины продолжают пользоваться правами гражданина этой страны.
Об этом, как сообщает ТАСС, идет речь в проекте указа президента Владимира Путина, с которым ознакомилось агентство.
«Настоящим порядком регулируется взаимодействие государственных органов при выявлении факта несоблюдения гражданином РФ, который считается не имеющим гражданства Украины, обязанности не совершать действий, связанных с реализацией прав и исполнением обязанностей, предусмотренных для граждан Украины, проведение проверки МВД РФ и его территориальными органами, вынесение ими заключения о несоблюдении таким гражданином РФ указанной обязанности», — говорится в проекте указа.
В итоге проверяющие должны вынести заключение, соблюдает ли гражданин России обязанности «не совершать действий, связанных с реализацией прав и исполнением обязанностей, предусмотренных для граждан Украины». Заключение направляется самому гражданину и в ФСБ.
Президент Владимир Путин в марте 2023 года подписал закон о прекращении украинского гражданства для граждан России со дня подачи заявления в МВД России о нежелании в нем состоять.
Москва перестает считать лиц, подавших такой документ, гражданами Украины с момента подачи заявления. Закон предусматривает, что граждане обязываются «воздерживаться от реализации прав и исполнения обязанностей гражданина Украины», в том числе от получения и использования украинского паспорта или других украинских личных документов, за исключением случаев, когда они требуются для прекращения гражданства Украины.
Аналогичное заявление могут подать родители или официальные представители детей, не достигших 14-летнего возраста, от их имени. То же касается опекунов, если ребенок — сирота.
Закон вступит в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования.
Законопроект о прекращении гражданства Украины в день подачи в МВД заявления был внесен в декабре 2022 года группой депутатов: Сергеем Леоновым (ЛДПР), Артемом Туровым («Единая Россия»), Сергеем Кабышевым («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») и Леонидом Калашниковым (КПРФ). После принятия новых регионов в состав России граждане, постоянно проживающие на этих территориях, автоматически приобретали российское гражданство после принесения присяги.