МВД сможет проверять отказавшихся от гражданства Украины россиян

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Министерство внутренних дел сможет проверять россиян, которые после формального отказа от паспорта Украины продолжают пользоваться правами гражданина этой страны.

Об этом, как сообщает ТАСС, идет речь в проекте указа президента Владимира Путина, с которым ознакомилось агентство.

«Настоящим порядком регулируется взаимодействие государственных органов при выявлении факта несоблюдения гражданином РФ, который считается не имеющим гражданства Украины, обязанности не совершать действий, связанных с реализацией прав и исполнением обязанностей, предусмотренных для граждан Украины, проведение проверки МВД РФ и его территориальными органами, вынесение ими заключения о несоблюдении таким гражданином РФ указанной обязанности», — говорится в проекте указа.

В итоге проверяющие должны вынести заключение, соблюдает ли гражданин России обязанности «не совершать действий, связанных ‎с реализацией прав и исполнением обязанностей, предусмотренных для граждан Украины». Заключение направляется самому гражданину и в ФСБ.

Президент Владимир Путин в марте 2023 года подписал закон о прекращении украинского гражданства для граждан России со дня подачи заявления в МВД России о нежелании в нем состоять.



Москва перестает считать лиц, подавших такой документ, гражданами Украины с момента подачи заявления. Закон предусматривает, что граждане обязываются «воздерживаться от реализации прав и исполнения обязанностей гражданина Украины», в том числе от получения и использования украинского паспорта или других украинских личных документов, за исключением случаев, когда они требуются для прекращения гражданства Украины.

Аналогичное заявление могут подать родители или официальные представители детей, не достигших 14-летнего возраста, от их имени. То же касается опекунов, если ребенок — сирота.



Закон вступит в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования.



Законопроект о прекращении гражданства Украины в день подачи в МВД заявления был внесен в декабре 2022 года группой депутатов: Сергеем Леоновым (ЛДПР), Артемом Туровым («Единая Россия»), Сергеем Кабышевым («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») и Леонидом Калашниковым (КПРФ). После принятия новых регионов в состав России граждане, постоянно проживающие на этих территориях, автоматически приобретали российское гражданство после принесения присяги.