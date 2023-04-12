«Известия»: штраф за неправильное обращение с газовыми баллонами могут увеличить втрое

В России ужесточат штрафы за неправильное использование газовых баллонов

Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин предложил увеличить штрафы за нарушение правил обращения с газовыми баллонами, это следует из письма главы ведомства вице-премьеру Александру Новаку. С письмом ознакомились «Известия».

Штрафы за неправильное использование газовых баллонов могут повысить в два–три раза: для физических лиц — до 100 тыс. руб., для юрлиц — до 800 тыс. руб.

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