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В Херсонской области национализируют имущество украинских олигархов

Врио главы Херсонской области Сальдо: активы олигархов с Украины в регионе национализируют

Имущество украинских олигархов в Херсонской области национализируют, этот вопрос уже прорабатывается, сообщил «РИА Новости» врио губернатора региона Владимир Сальдо.

Он уточнил, что речь идет об активах на территории региона, которые украинские бизнесмены не стали перерегистрировать по российскому законодательству. Такие активы считаются брошенными и передаются в управление Фонду госимущества. «При сохранении такой ситуации в дальнейшем они будут национализированы», — сказал Сальдо.

Херсонская область стала частью России по итогам референдума, который состоялся в регионе в конце сентября. Вместе с ней в состав государства вошли Запорожская область, Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР), где также состоялось голосование.

В феврале врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что имущество украинских предпринимателей в регионе уже перешло в российскую собственность. Решение о механизме национализации предприятий, оставшихся в новых регионах, на тот момент уже приняли, утверждал политик. Глава ДНР заявил о санкционном списке России, в котором множество «негодяев», чье имущество «переходит государству». 

Теги
Владимир Сальдо Херсонская область национализация олигархи Украина
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