Военные заявили об уничтожении двух опорных пунктов ВСУ в Запорожье

Военные российской группировки войск «Восток» уничтожили два опорных пункта украинских войск в Запорожской области, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки полковник Александр Гордеев.

«Силами и средствами воздушной разведки в районах населенных пунктов Гуляй Поле и Луговское вскрыты и огнем артиллерии уничтожены два опорных пункта противника, ликвидировано до десяти боевиков», — сказал он.

На этом же направлении военные группировки уничтожили украинский пикап и трех боевиков мобильной огневой группы противника. Там же расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор» сбил беспилотник «Лелека». Еще два дрона удалось сбить из стрелкового оружия, рассказал Гордеев.

Кроме того, с помощью радиолокационного комплекса «Зоопарк» военные обнаружили гаубицу и самоходную установку «Акация» противника возле села Чаривное. Их уничтожили при помощи самоходных артиллерийских установок (САУ) «Акация» и «Гиацинт-С».

Накануне Минобороны сообщило в ежедневной сводке, что за сутки на запорожском и южно-донецком направлениях группировка «Восток» уничтожила в общей сложности до 30 украинских военнослужащих, одну САУ «Акация», гаубицу «Мста-Б» и один украинский автомобиль.