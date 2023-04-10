Минобороны заявило об уничтожении 290 военных ВСУ на донецком направлении

Подразделения российской группировки войск «Юг» за сутки уничтожили в зоне спецоперации на донецком направлении более 290 украинских военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в ежедневной сводке.

Кроме того, в этом же районе российские силы уничтожили пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Гвоздика», и гаубицы «Мста-Б» и Д-20.

На купянском направлении украинская сторона потеряла более 30 человек, две боевые бронированные машины, три автомобиля, САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-20, сообщили Минобороны. Потери противника на краснолиманском направлении ведомство оценило более чем в 120 военных. Там же украинские силы потеряли пять боевых бронированных машин, три автомобиля, САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-20.

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